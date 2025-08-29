9 bin öğrenciye müjde: Ücretsiz dağıtılmaya başladı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Karatay’da ilkokula başlayacak 9 bin 1’inci sınıf öğrencisine okul çantası ve kırtasiye seti hediye ediliyor.

Eğitime verdiği önemle birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi; yeni okul yatırımlarının yanı sıra okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, öğrencilerin eğitim hayatına da çeşitli destekler sunuyor.

Bu kapsamda ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak her öğrenci için okul çantasının yanı sıra kalem seti, kalemlik, silgi, kalemtıraş, beslenme çantası, kuru ve pastel boya setleri, güzel yazı defteri, boyama kitabı ile sayı çubukları ve fasulyelerden oluşan kırtasiye seti hazırlandı.

Çantalar ve kırtasiye setleri, öğrencilerin sıralarındaki yerini almaya başladı.

OKUL HEYECANI

Karatay'da bu yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin ilkokula başlayacağını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, okulların açılmasına kısa bir süre kala çocukların yanında olduklarını belirtti.

Kılca, 7 yıldır süren uygulamayı artık bir gelenek haline getirdiklerini dile getirerek; "Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Biz de Karatay Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2019 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu uygulamayı gelenek haline getirdik. Çocuklarımızın okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerini ilk ders gününde sıralarında hazır ediyoruz. Böylelikle onların okul heyecanına ve mutluluğuna ortak oluyor, ailelerimizin de eğitim harcamalarına bir nebze katkı sağlamış oluyoruz.” dedi.