Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 95 bin 780 oldu. Ölümcül virüs 55 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği koronavirüs salgınında son durum tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter hesabından paylaşıldı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Açıklanan tabloya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 95 bin 780 oldu. Ölümcül virüs 55 can daha aldı.

BUGÜN 1.114 TANI KONULDU

Bugün yapılan 32 bin 722 test sonucu 1.114 vaka daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu.

"VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞECEK"

Bakan Koca, paylaşımını, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım." notuyla yaptı.