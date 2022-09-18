Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van İpekyolu'nda iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki iki katlı eve operasyon düzenledi.

30 Afgan uyruklu göçmen yakalandı

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 kişi gözaltına alındı

AA'nın haberine göre, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı.