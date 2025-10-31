A101 ucuza koltuk ve halı yıkama makinesi getiriyor: İşte 6 Kasım Aktüel Katalog

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101, 6 Kasım 2025 Perşembe tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Katalogda elektrikli ev aletlerinden bisiklet ve motosikletlere, züccaciye ve mutfak ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok kategoriye yer verildi.

Müşteriler, kampanyalı ürünleri A101 Market reyonlarından, A101 Online sitesi ve A101 Kapıda seçenekleriyle satın alabiliyor.

Ayrıca bazı ürünler kredi kartına taksit imkanıyla da sunuluyor.

Katalogdaki fırsatlar, 13 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli olacak ve A101 müşterilerini farklı ürün gruplarında cazip seçeneklerle buluşturacak.

İşte A101 6 Kasım indirimli ürünler: