Antalya'da fırtınaya rağmen define avcıları, dedektörle arama yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Antalya’da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Kentte hava sıcaklığı 18 derece civarında ölçülürken, rüzgarın hızı ortalama 35 kilometreye, zaman zaman ise 50 kilometreye kadar çıktı.

Şiddetli rüzgar özellikle sahil kesimlerinde etkili olurken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Deniz üzerinde oluşan büyük dalgalar, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlere çarparak dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE İLGİNÇ MANZARA

Falezlere vuran ve yer yer 20 metreyi aşan dalgalar görsel bir şölen sunarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bazı vatandaşlar ve turistler, olumsuz hava koşullarına rağmen sahilde fotoğraf çekti.

DEDEKTÖRLERLE KIYMETLİ EŞYA ARADILAR

Fırtınaya aldırış etmeyen bazı kişiler ise sahile inerek dedektörlerle arama yaptı. Dev dalgaların kıyıya taşıdığı ya da denizde düşürüldüğü düşünülen altın, gümüş, madeni para ve benzeri kıymetli eşyaları arayan vatandaşlar, fırtınalı havayı fırsata çevirmeye çalıştı.