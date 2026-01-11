Antalya'da sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı

- Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
- Bu nedenle su taşkınları yaşandı ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.
- Dolu nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.
Antalya'nın Alanya ilçesi yağışlara teslim oldu.
Kent merkezinde öğle saatlerinde önce sağanak ardından dolu etkili oldu.
YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Yağış nedeniyle ilçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.
Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yollar ve ilçe merkezi beyaza büründü.