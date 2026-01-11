Abone ol: Google News

Antalya'da sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı

Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle kentin birçok noktasında su taşkınları yaşanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 15:22
  • Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
  • Bu nedenle su taşkınları yaşandı ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.
  • Dolu nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Antalya'nın Alanya ilçesi yağışlara teslim oldu.

Kent merkezinde öğle saatlerinde önce sağanak ardından dolu etkili oldu.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Yağış nedeniyle ilçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.

Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yollar ve ilçe merkezi beyaza büründü.

İç Haber Haberleri