Muğla'da etkili olan sağanak yağış, Ölüdeniz'in rengini değiştirdi

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Ölüdeniz'de çamurlu suyun denize karışmasına neden oldu.
- Dağlardan gelen su, Ölüdeniz'in rengini kahverengiye dönüştürdü ve Belcekız Sahili'nde büyük dalgalar oluştu.
- Sahildeki bazı işletmeler zarar görürken, iş makineleriyle dalgaların etkisini azaltma çalışmaları yapıldı.
Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağış etkisini gösteriyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aşırı yağışla birlikte özellikle Belcekız Sahili'nde, yaklaşık 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
İŞ MAKİNELERİ DALGALARA MÜDAHALE ETTİ
Yüksek dalgalar kıyıdaki bazı işletmelere zarar verirken, dalgaların etkisini azaltmak amacıyla sahilde iş makineleriyle çalışma gerçekleştirildi.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDA ALDI
Sahile gelen vatandaşlar, oluşan dalgaları izleyerek cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
Diğer yandan bölgedeki sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Dağlardan gelen çamurlu suyun denize karışmasıyla birlikte bazı bölgelerde deniz suyu kahverengiye döndü.