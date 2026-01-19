A101’de 22 Ocak indirim şöleni! Buharlı temizleyici, telefon, motosiklet, termosifon…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101, 22 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu haftaki katalogda küçük ev aletlerinden teknoloji ürünlerine, mobilyadan ulaşım araçlarına kadar birçok farklı ürün grubu yer alıyor.

Mutfakta pratik kullanım sunan waffle makinesi, elektrikli cezve ve çay makinesi gibi ürünler uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

55 inç 4K LED televizyon, akıllı saat ve elektrikli moped gibi ürünler de dikkat çekiyor.

Ev düzenini kolaylaştıran kitaplık, çalışma masası ve temizlik aparatları da katalogda yerini aldı.

İşte A101 22 Ocak aktüel ürünler: