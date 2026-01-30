A101'de markalar geçidi; Guess, DKNY, Hermes, YSL, UGG, Stanley ürünleri geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101, 29 Ocak tarihli aktüel kataloğu ile alışveriş severlerin ilgisini çekecek geniş bir ürün yelpazesini satışa sundu.

Bu haftaki katalogda dünyaca ünlü markalar dikkat çekerken, özellikle Guess marka çantalar uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Parfüm tutkunları için ise YSL, Hermes ve Lancome gibi prestijli markaların ürünleri raflardaki yerini aldı.

Katalogda ayrıca, son dönemin en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan Stanley marka termoslar, farklı model ve hacim seçenekleriyle uygun fiyatlardan satışa sunuluyor.

Giyim kategorisinde Calvin Klein ve Columbia markalı montlar yer alırken, kış aylarının vazgeçilmezi olan UGG marka botlar da A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

İşte fiyat listeleri: