Batman’da karda mahsur kalan katırlar kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde son günlerde artan kar yağışının ardından dağlık alanda bulunan yaklaşık 30 katır, kar kalınlığının artması nedeniyle bulundukları bölgeden köylere inemedi. Karla kaplanan arazide ilerlemekte zorlanan hayvanlar, uzun süre mahsur kaldı.

DEVRİYE SIRASINDA FARK EDİLDİ

Bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucuları tarafından fark edilen katır sürüsünde bir katırın donarak telef olduğu, bir diğerinin ise yarıya kadar kara saplanarak hareket edemediği belirlendi. Kara gömülen katır, korucuların yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE KÖYE İNDİRİLDİLER

Mahsur kalan katırlar, güvenlik korucularının rehberliğinde en yakın köye indirilerek güvenli bölgeye ulaştırıldı. Kurtarılan hayvanların daha sonra köylere teslim edildiği öğrenildi.