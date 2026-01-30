Bunalan'dan Bazlamaç'a: Türkiye'deki şaşırtıcı köy isimleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde bulunan köy sayısına ilişkin veriler dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

Resmî kayıtlara göre ülkede 18 bin 215 köy bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiler incelendiğinde, bu köylerin sadece sayılarıyla değil, isimleriyle de gündem olabilecek ayrıntılar barındırdığı görüldü.

Yapılan çalışmada, harita üzerinde karşılaşılan bazı köy adları özellikle sosyal medyada ilgi uyandırdı. Günlük hayatta duyulduğunda şaşkınlık yaratan bu isimler arasında “Bunalan”, “Dertli”, “Çilehane”, “Çöpler”, “Asayiş”, “Ürküt”, “Panik”, “Gaipler” ve “Bazlamaç” gibi dikkat çekici yerleşimler yer aldı.

Anlamları ve çağrışımlarıyla merak uyandıran bu köy adları, Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini ve yerel tarihinin izlerini yansıtıyor.

EN İLGİNÇ KÖY İSİMLERİMİZ

Türkiye'nin en ilginç köy isimleri şu şekilde derlendi:

- Bunalan

- Dertli

- Asayiş

- Çöpler

- Bazlamaç

- Kaygılı

- Panik

- Gaipler

- Ürküt

- Çilehane

- Dondurma

- Dokuz

- Sinek