İstanbul'da ulaşım müjdesi; 31 Ocak ve 1 Şubat’ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Hafta sonu yapılacak AUZEF bütünleme sınavları sebebiyle yeni ulaşım kararı duyuruldu.

Yapılan duyuruya göre, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri sınav giriş belgelerini veya görevli kağıtlarını gösterenler, İstanbulkartlarını kullanmadan ücretsiz seyahat edebilecek.

Metrobüs, metro, vapur ve otobüs hatlarında geçerli olacak bu uygulamanın saat aralıkları ise belli oldu.

BU SAATLERDE ÜCRETSİZ OLACAK

Yapılan duyuruda AUZEF bütünleme sınavına girecek olan öğrenciler ve sınavda görevli olanlar belgelerini göstererek toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, sınavdan 2 saat öncesinden başlayıp, sınavdan 2 saat sonrasına kadar devam edecek.