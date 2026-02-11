A101'den Ramazan'a hazırlık: Bakliyat, hurma çeşitleri, şerbetli tatlı çeşitleri…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101 marketler, 12 Şubat 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken zincir market, birçok üründe indirim fırsatı sunuyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte katalogda özellikle bakliyat, hurma ve tatlı çeşitleri öne çıkıyor.

Ayrıca gıda reyonlarında yer alan kampanyalı ürünler de tüketicilerin ilgisini çekti.

İşte A101 12 Şubat aktüel ürünler: