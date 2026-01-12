A101’e gaming ürünleri ve motosiklet çeşitleri geliyor: İşte fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A101’in merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

Market zinciri, 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla mağazalarında teknoloji, ev yaşamı ve mutfak kategorilerinde birçok ürünü tüketicilerle buluşturacak.

Her hafta binlerce kişinin takip ettiği indirim kampanyasında bu kez akıllı televizyonlar, beyaz eşyalar, züccaciye ürünleri, ev tekstili ve çocuklara yönelik oyuncak seçenekleri dikkat çekiyor.

Ocak ayının ortasına gelinirken kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte katalogda kışlık giyim ve ev ihtiyaçları da öne çıkıyor.

“Aldın Aldın” kampanyası kapsamında satışa sunulacak ürünler, hem evini yenilemek isteyenler hem de bütçe dostu alışveriş arayan tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor.

Peki bu hafta A101 raflarında hangi ürünler yer alacak? İşte 15 Ocak 2026 A101 aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler…