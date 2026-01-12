Herkesin kullandığı o ürün raflardan kalkıyor: Yasak kararı çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürürken, riskli bulunan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Bakanlığın 12 Ocak 2026tarihli son incelemelerinde, piyasada satışta olan bir lavabo açıcı ürünün güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve ilgili standartları ihlal ettiği belirlendi.

Özellikle mutfak ve banyo giderlerinde oluşan tıkanıklıkları açmak amacıyla sıkça kullanılan lavabo açıcılar, içerdiği güçlü kimyasallar nedeniyle dikkatle kullanılmalı.

ÜRÜN RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, Pratix Çzm marka lavabo açıcının çocuk emniyet kapatma düzeneği olmaması sebebiyle satışını durdudu.

Söz konusu ürünün raflardan toplatılmasına karar verildi.

İşte ürün bilgileri: