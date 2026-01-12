Motosiklet ve kuryelere yasak: Trafiğe çıkamayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ’da olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, Valilik vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla il genelinde dikkat çeken bir tedbir aldı.

Yapılan açıklamada, motokuryeler ile motosiklet ve scooter kullanıcılarının 12 Ocak 2026 Pazartesi günü boyunca trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyuruldu.

YASAK 1 GÜN SÜRECEK

Tekirdağ Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda uygulama 12 Ocak Pazartesi günü 00.00’dan itibaren başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Hava şartlarının ulaşımı olumsuz etkileme riski nedeniyle, söz konusu araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Yasağın uygulanması için emniyet ve jandarma ekiplerinin il genelinde denetimlerini artıracağı bildirildi.

Kurallara uymayan sürücülere yönelik işlemlerin ise mevzuat kapsamında yapılacağı ifade edildi.