AB'nin Kıbrıs hamlesine Türkiye'den tepki: Tarafsızlığını yitirdi

AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

'AVRUPA BİRLİĞİ, KIBRIS MESELESİNDE TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ'

Sözcü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanması kararının, "AB’nin iç meselesi" olarak değerlendirildiğini belirterek, AB'nin 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek "Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini" ifade etti.

"TARAFGİR YAKLAŞIM SON DÖNEMDE DAHA DA ARTTI"

Keçeli ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atanmasına ilişkin soruya yanıtında şunları kaydetti: