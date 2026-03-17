Abdulkadir Uraloğlu: Bayramda otobüslerde artan yolcu talebine yeni düzenleme getiriyoruz

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Vatandaş bayram tatili için yola çıkmaya başlamışken, otobüs seferlerinde de yolcu talebi arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatili sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına yönelik yazılı açıklama yaptı.

BAYRAMLARDA ARTAN YOLCU TALEBİNE DÜZENLEME

Uygulanacak düzenlemeyi duyuran Bakan Uraloğlu, bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitesinin çok üzerine çıktığını hatırlattı.

Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için ek sefer imkanının genişletildiğini duyurdu.

"BAYRAMDA YOĞUNLUK OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Uraloğlu, bayram tatilinde şehirler arası yolcu taşımacılığında ciddi bir yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirterek, şu sözleri kullandı:

"Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut tarifeli seferlerin bu talebi karşılayabilmesi için biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının turizm amaçlı yetkilendirilmiş araçlarını ek seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık."

"EK SEFERLER, 29 MART GÜN SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLEBİLECEK"

Biletli yolcu taşımacılığı yapan B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; tarifeli hatlar dışına çıkmama, ücret tarifelerine uyma ve yapılan taşımadaki tüm sorumluluğu üstlenme şartıyla, ayrıca Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirimde bulunmaları kaydıyla, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip taşıtlarını da kullanarak ek sefer yapabilecek.



Firmalar, bu araçlarla gerçekleştirecekleri ek seferlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek.