Talep arttı: 26 Mart 2026 güncel 22 ayar altın bilezik fiyatları

Ons altındaki geri çekilme, yurt içinde altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Bu düşüş, özellikle gram ve çeyrek altına olan talebi artırırken, yatırımcıların ilgisi yeniden bilezik fiyatlarına yöneldi.

Geleneksel yatırım araçları arasında yer alan 22 ayar bilezikler, hem işçilik hem de fiyat avantajı nedeniyle yakından takip ediliyor.

Güncel verilere göre 22 ayar bilezik fiyatları, piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Peki; bugün altın bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Mart Perşembe 22 ayar bilezik fiyatı...

GÜNCEL BİLEZİK FİYATI 22 AYAR

26 Mart 2026 itibarıyla 22 ayar bilezik fiyatı (güncel):

Alış: yaklaşık 6.580 TL

Satış: yaklaşık 6.620 – 6.630 TL

10 gram bilezik = 66.000 TL

20 gram bilezik = 132.000 TL

*Kuyumcuya göre fiyatlar değişebilir (işçilik farkı)

**Anlık fiyat değişiklikleri olabilir