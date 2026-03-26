Trabzon’daki fındık fabrikasında yangın kontrol altında

Trabzon’un Arsin ilçesinde, fındık fabrikasının deposunda dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Tahir Şahin, 110 personel ve 40 araçla müdahale edildiğini belirtti.

CAN KAYBI YOK, YARALILAR İYİLEŞTİ

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun ki bir ölüm olayı yaşanmadı. Hafif yaralanan 3 vatandaşımız tedavilerinin ardından bugün itibarıyla hastanelerden taburcu olacaklar.” dedi.

Daha önce de bölgede yangınların görüldüğünü hatırlatan Şahin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hızlı müdahale kabiliyetini vurgulayarak, “Cana bir şey gelmedi, mal her zaman yerine gelir. Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, belediyemiz ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının ardından Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetimi koordinesinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Vali Şahin’e incelemelerde Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyinpaşaoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.