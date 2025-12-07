Açıklandı: İşte 500 bin TOKİ'de ilk kura tarihi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya kent merkezinde bulunan Emek ve Aksaray Mahallerinde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Yıl sonu itibariyle 454 bin konuttan fazlasını deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim etmeyi planlandıklarını belirten Bakan Kurum, "11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz" dedi.

500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldığını belirten Kurum, TOKİ için ilk kura tarihini de açıkladı.

Milyonların merakla beklediği kura çekimi için geri sayım başladı.

Peki, TOKİ ilk kura ne zaman? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte o tarih...

TOKİ 500 BİN KONUT İLK KURASI:

Murat Kurum, "10 Kasım'da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuraları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız. Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık." dedi.

Kurum, ilk kuraların 29 Aralık'ta çekileceğini belirtti ve evlerin yapımının hızlıca başlayacağını söyledi.