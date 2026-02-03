İstanbul Başakşehir'de iki araca çarpan motosikletin sürücüsü can verdi

- İstanbul Başakşehir'de bir motosiklet, park halindeki tıra ve ardından bir otomobile çarptı.
- Motosiklet sürücüsü A.K., kazada ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi TEM Otoyolu'nda ilerleyen A.K.'nin kullandığı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarptı.
Çapmanın etkisiyle savrulan motosiklet, bu sırada aynı istikamete giden otomobile vurdu.
Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından A.K.'nin cansız bedeni Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.