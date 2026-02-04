Abone ol: Google News

İstanbul’a yaz havası geliyor! Tarih verildi: 18 dereceyi bulacak

İstanbul’da kış ortasında bahar hazırlığı başladı. Şubat ayının dondurucu soğukları yerini güneşli günlere bırakacak. Uzmanlardan İstanbulluları heyecanlandıran o haber geldi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 00:29
  • İstanbul kış ortasında güneşli günlere hazırlanıyor.
  • Şubat ayında sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
  • Hava Forum, sıcaklıkların artacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şubat ayının gri bulutları şehri terk etmeye hazırlanıyor.

Meteoroloji kaynaklarının son tahminlerine göre, İstanbul hafta başından itibaren adeta yazdan kalma günler yaşayacak.

Sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

PERŞEMBE ISINACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından İstanbul’da sıcaklıkların artacağını duyurdu. 

İstanbul’da güneşle birlikte perşembe günü sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.

