İstanbul’a yaz havası geliyor! Tarih verildi: 18 dereceyi bulacak

Şubat ayının gri bulutları şehri terk etmeye hazırlanıyor.
Meteoroloji kaynaklarının son tahminlerine göre, İstanbul hafta başından itibaren adeta yazdan kalma günler yaşayacak.
Sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
PERŞEMBE ISINACAK
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından İstanbul’da sıcaklıkların artacağını duyurdu.
İstanbul’da güneşle birlikte perşembe günü sıcaklıkların 18 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.