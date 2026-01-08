TOKİ Kars kura çekimi 2026: Saat kaçta başlayacak? CANLI YAYIN İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kars TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı.

Türkiye genelinde belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyen kura sürecinde, Kars merkez ile ilçelerde inşa edilecek konutların hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Konut sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce vatandaş, TOKİ Kars kura çekiminin saat kaçta başlayacağını ve hangi platformdan canlı yayınlanacağını araştırıyor.

Noter huzurunda ve şeffaflık esasına göre yapılacak kura çekiminin ardından, asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

İşte Kars TOKİ kura çekimine ilişkin canlı yayın bilgileri…

TOKİ KARS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği Kars TOKİ kura çekimi, 8 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre kura çekimi, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da başlayacak.

Çekiliş, Kars merkez ile birlikte Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde yapılacak sosyal konutları kapsayacak.

