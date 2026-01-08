Bitlis TOKİ kura çekimi kaçta, nerede yayınlanacak? Bitlis TOKİ kura çekimi CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis’te TOKİ tarafından yürütülen konut projesinde kura heyecanı yaşanıyor.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine çevrildi.

Konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, çekilişin nerede, ne zaman ve saat kaçta yapılacağını yakından takip ediyor.

Kura, şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuna açık ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin isim ve soy isimlerinin yer aldığı sonuç listesi resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.

Peki, TOKİ Bitlis kura çekimi saat kaçta yapılacak, nereden izlenir?

BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Bitlis TOKİ kura çekilişi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak. Kura işlemleri, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter gözetiminde gerçekleştirilecek ve hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimine Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

TOKİ Bitlis kura çekimi canlı izle

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra ilgili ilin resmî kura sonuç sayfası üzerinden ilan edilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.