A101 mağazaları solladı! iPhone, UGG, Stanley, Seiko marka ürünleri getirdi: İşte fiyatları

A101, 8 Ocak tarihli aktüel kataloğunu kamuoyuyla paylaştı.

Bugün itibarıyla başlayan yeni kampanya, teknoloji ve ev ürünlerinden giyime kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin karşısına çıktı.

Yeni katalogda özellikle akıllı telefon modelleri öne çıkıyor. Apple’ın iPhone serisi ile birlikte Samsung ve Xiaomi marka telefonlar, kampanyaya özel fiyatlarla satışa sunuldu.

UGG marka bot ve kar botu çeşitleri mağazalarda satışa çıktı.

Ayrıca günlük kullanımda popüler olan Stanley termoslar ile Seiko marka saatler de kampanya ürünleri arasında yer aldı.

Ev temizliğine yönelik ürünlerde ise Kärcher marka elektrikli süpürge ve buharlı temizlik makineleri dikkat çekti.

İşte A101 8 Ocak Aldın Aldın Kataloğu: