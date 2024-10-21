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İHA

Ekiplerin, kaçakçılık ile mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar neticesince Seyhan ilçesinde bir depoda kaçak makaron olduğu tespit edildi.

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Jandarma ekipleri belirledikleri depoya baskın yaptı.

Yapılan baskında, piyasa değeri 2 milyon lira olan 7 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.