Adana'da bir kadın kaybolan çocuğu oğlu zannetti

İHA
Adana'nın Sarıçam ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sulama kanalına bir çocuğun düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti.
Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, düştüğü belirtilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Dalgıç polisler kanala girerek çocuğu aradı ancak bulamadı. Bu sırada meraklı vatandaşlar arama çalışmalarını film izler gibi izledi.
Oğlu zannedip feryat etti
Çalışmalar sırasında bölgeye gelen bir kadın, kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.
Oğlunun eve döndüğünü öğrenince rahatladı
Bu sırada okuldan çıkan oğlunun eve döndüğünü öğrenen anne rahatladı.
Dalgıç polislerin kanalda arama çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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