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Adana'da bir kadın kaybolan çocuğu oğlu zannetti

Adana'da bir kadın kaybolan çocuğu oğlu zannetti Adana'da sulama kanalına çocuğun düştüğü ihbarı üzerine dalgıç polisler arama çalışması başlatırken, bölgeye gelen bir kadın ise kanala düşenin kendi oğlu olduğunu düşünerek feryat etti.