Adana'da bir sitede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

DHA

Adana'da saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Basın Sitesi'nin 5’nci katındaki dairede yangın çıktı.

Daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangın söndürüldükten sonra eve giren itfaiye görevlileri yalnız yaşayan Mustafa Özkan'ın (41), cansız bedenine ulaştı.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.