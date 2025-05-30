Adana'da cezaevindeki eniştesi tehdit etti: Ekran kaydı alıp şikayetçi oldu

DHA

Adana'da cezaevinden ölüm tehdidi..

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan Dilan Yalçın, iddiaya göre, bir süredir anlaşamadığı kız kardeşi Berfin L. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Berfin L., kız kardeşiyle yaşadığı tartışmayı 'Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevindeki eşi Hüseyin L.’ye anlattı.

BALDIZINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Çiftin arasındaki görüntülü görüşme sırasında Hüseyin L., baldızı Yalçın’a küfürler edip, ölümle tehdit etti. Görüşmenin ekran kaydını alan Berfin L., videoyu WhatsApp durumunda paylaştı.

EKRAN KAYDIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Paylaşımı gören Yalçın, paniğe kapılıp, aldığı ekran kaydıyla savcılığa giderek kız kardeşi ve eniştesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalçın, aldığı tehdit nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini ve ölmek istemediğini ifade etti.