İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2026

Soğuk havaların etkisini sürdürdüğü kış günlerinde, baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin düşme tarihleri merak konusu oldu.

Halk inanışına göre her yıl şubat ayının sonlarına doğru başlayıp mart ayı başında devam eden cemreler, doğadaki ısınmanın aşamalı olarak başladığını simgeliyor.

Bu kapsamda 2026 yılında cemrelerin havaya, suya ve toprağa hangi tarihlerde ve hangi sırayla düşeceği araştırılıyor.

İşte 2026 cemre düşme tarihleri:

CEMRE NEDİR?

Kökeni Arapça olan ve “ateş”, “kor” anlamına gelen cemre kavramı, inanışa göre belirli bir takvim çerçevesinde sırasıyla önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşüyor. Bu sürecin başlamasıyla birlikte doğada hissedilen soğuklar yavaş yavaş etkisini kaybediyor.

Cemrelerin düşmesi aynı zamanda Nevruz Bayramı’nın yaklaşmakta olduğunun da bir işareti olarak görülüyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşanlar için cemre, kış boyunca soğuk nedeniyle ahırlarda tutulan hayvanların yeniden meralara çıkabileceği günlerin yaklaştığını simgeliyor.

Tarımla ilgilenenler açısından ise bu dönem, toprağın ısınmaya başlamasıyla birlikte ekim ve tarla hazırlıklarının yapılabileceğine dair önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

Cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat),

İkincisi suya (26-27 Şubat),

Üçüncüsü (5-6 Mart) toprağa düşer.