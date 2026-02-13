Adana'da çukura düşen motosikletli otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

- Adana'da yağış nedeniyle su dolan çukura düşen motosikletli, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Otobüs şoförü, ani fren yaparak motosikletliye çarpmadan aracı durdurdu.
- Çevredekiler yardım etti ve sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su dolan çukura düştü.
Motosikletin savrulmasıyla direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, aynı yönde ilerleyen otobüsün önüne düştü.
Otobüs sürücüsü fren yaparak motosikletliye çarpmadan aracı durdurdu.
YAŞANANLAR KAMERADA
Çevredeki vatandaşların yardım ettiği motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.