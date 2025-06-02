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İHA

Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden Adana’da, erkenci patatesin hasadı üç hafta önce başladı. Yaklaşık 70 bin dönümlük alanda yetiştirilen patatesler, tarlada toplandıktan sonra “yükleyici” olarak bilinen özel işçiler tarafından kamyonlara taşınıyor.

Kavurucu Afrika sıcaklıklarına rağmen bu emekçiler, günde ortalama 100 ton patatesi araçlara yükleyerek başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmesini sağlıyor. Günlük 2 bin 500 lirayı bulan kazançlarıyla geçimlerini sağlayan işçiler, zorluğuna rağmen yaptıkları işten memnun olduklarını dile getiriyor.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, EKMEĞİMİZİ BU İŞTEN ÇIKARIYORUZ"

Niğde’den hasat için Adana’ya gelen 25 yaşındaki Rüstem Aldemir, işlerinin ağır olduğunu vurguladı:

Niğde’den kalkıp buraya hamallık yapmaya geldik. Günlük 2 ila 2 bin 500 lira arası kazanıyoruz. Ekip halinde 250-300 ton patatesi yüklüyoruz. Önce Adana’da sezonu açıyoruz, ardından Niğde’ye geçip kışın depolarda çalışıyoruz. Bu bizim mesleğimiz, başka alternatifimiz yok.

"GENÇKEN İYİ KAZANIYORUZ, AMA İLERİDE BEL FITIĞI KAÇINILMAZ"

İşin zorluğu kadar ileriki yaşlarda sağlık sorunlarının da kaçınılmaz olduğunu söyleyen Aldemir, şu ifadeleri kullandı:

Şimdilik gençliğin gücüyle idare ediyoruz ama bel fıtığı gibi ciddi sorunlar kapıda. Düzgün bir işe girsek asgari ücretle geçinemeyiz. Burada en azından ayda 90-100 bin lirayla hayatımızı sürdürebiliyoruz.

"BU İŞİ HERKES YAPAMAZ, SABIR VE DİRENÇ İSTER"

42 yaşındaki Murat Karakeytir ise 12 yaşından bu yana tarlalarda çalıştığını anlattı:

Günde kişi başı ortalama 20-25 ton patates yüklüyoruz. Bel ağrısı, varis ve daha birçok sağlık sorunuyla karşılaşıyoruz ama mecburuz, geçim kaynağımız bu. Ayda 20-23 gün çalışıyoruz ve günlük 2 bin 500 lira kazanıyoruz. Bu iş öyle herkesin yapabileceği bir iş değil, sabır ve direnç ister.

"GENÇLER OKUMALI, MESLEK EDİNMELİ"

Karakeytir, gençlerin tarım işlerinden kaçındığını ancak mesleksizliğin ciddi bir sorun olduğunu da sözlerine ekledi: