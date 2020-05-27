Adana'da eşini darbedip, babası ve kardeşini bıçakladı

Adana'da eşini darbedip, babası ve kardeşini bıçakladı

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Evde eşini darbedip, kendisine engel olmaya çalışan babası ve kardeşini bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Beşir G, eşi Kardelen G.'yi henüz belirlenemeyen nedenle darbetti.

Sesleri duyan komşuları, Beşir G.'nin babası ve kardeşine haber verdi.

EŞİNİ DARBETTİ, BABASI VE KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Komşuların haber vermesi üzerine eve gelerek kendisini engellemeye çalışan Beşir G., babası Sabır ve kardeşi Fatih G'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kardelen, Sabır ve Fatih G.'yi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Adana'da eşini darbedip, babası ve kardeşini bıçakladı

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Beşir G. de arbede sırasında hafif yaralandığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü.