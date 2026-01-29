Adana'da esnafın altyapı isyanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da zaman zaman etkili olan yağışlı hava, olumsuzlukları da ortaya çıkarıyor.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak, yağmurlarla birlikte suyla doluyor.

Sokakta esnaflık yapan Hüseyin Akad (24), her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu ileri sürerek suyun tahliye edilmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyledi.

SU BİRİKİNTİSİNE OLTA ATTI

Akad, oluşan su birikintileri nedeniyle hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek oltalı eylemle dikkat çekti.

"HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA, DÜKKAN SU ALTINDA KALIYOR"

Esnaf Hüseyin Akad, "Her yağmur yağdığı zaman dükkanım içerisi resmen su altında kalıyor. İnsanlar mağdur oluyor, çocuklar sürekli suyun içerisine girmek zorunda kalıyor, araçlar bozuluyor. Belediyelere sürekli şikayette bulunuyorum. Suyu çekip gidiyorlar, her yağmur yağdığında aynı şekilde mağdur oluyoruz." dedi.

BALIK TUTARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Akad, sesini duyurmak için dikkat çekici bir yöntem seçtiğini belirterek, "En son çare bende oltamı aldım bir balık tutayım dedim. Tabii balık çıkmayacağını biliyorum. Gelip bir el atarlar diye tepki göstermek istedim." şeklinde konuştu.