İstanbul’da kuraklık alarmı: Sazlıdere Barajı’nda su çekildi

Son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında kalması, İstanbul genelindeki baraj doluluk oranlarını ciddi şekilde etkiledi. İSKİ’nin açıkladığı güncel verilere göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27,63 olarak kaydedildi. Bu düşüşten en fazla etkilenen barajlardan biri ise Sazlıdere oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER, TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SÜRDÜ

Dronla kaydedilen görüntülerde, Sazlıdere Barajı havzasında daha önce suyla kaplı olan yüzlerce metrekarelik alanın tamamen kuruduğu görüldü. Baraj tabanında oluşan derin çatlaklar dikkat çekerken, suyun çekilmesiyle barajın orta kesimlerinde küçük adacıkların oluştuğu gözlemlendi.

UZMANLARDAN YAZ ÖNCESİ UYARI

Uzmanlar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminin artacağına dikkat çekerek mevcut tablonun ciddi bir kuraklık riskine işaret ettiğini belirtti. Yeterli yağış alınmaması halinde su rezervlerinde daha fazla düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşlara su tasarrufu çağrısını yineledi.

BARAJLARDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 7 Ocak 2026 tarihli verilerine göre kentin barajlarındaki doluluk oranları şöyle sıralandı:

Elmalı: %80,77

Darlık: %46,68

Ömerli: %40,51

İstrancalar: %39,31

Alibey: %22,37

Büyükçekmece: %18,77

Terkos: %16,69

Sazlıdere: %16,44

Pabuçdere: %7,43

Kazandere: %4,03

Uzmanlar, barajlardaki bu tablonun suyun bilinçli ve kontrollü kullanımını zorunlu hale getirdiğini vurguluyor.