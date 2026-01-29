Kış tatilinde rota değişti! Ne Uludağ, ne Palandöken, işte o gizli cennet...

Ankara merkeze sadece 35 kilometre uzaklıkta yer alan Işık Dağı etekleri ve Karagöl Jeositi, temiz havası ve eşsiz doğal güzellikleriyle kış turizminin yeni gözdesi oldu.

Özellikle okulların tatil edilmesiyle birlikte, kalabalıktan uzak ve doğayla iç içe bir tatil arayan vatandaşlar, rotayı geleneksel merkezlerden Kızılcahamam’a kırdı.

Işık Dağı, kar yağışlarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Kar kalınlığının yer yer yüksek seviyelere ulaştığı bölge, hem yakınlığı hem de sunduğu görsel şölenle tatilcilerin yeni favorisi haline geldi.

İSTER KARAVAN İSTER ÇADIR

Bölgeye gelen kamp tutkunları, dondurucu soğuğa rağmen tabiatın tadını çıkarıyor.

Göl etrafında konaklayan ziyaretçilerin kimi lüks karavanlarıyla kışın keyfini sürerken, macera arayanlar ise bembeyaz örtünün üzerine çadırlarını kurdu.

Dron ile görüntülenen Karagöl; etrafını saran karlı dağlar ve çam ağaçlarıyla, izleyenleri hayran bırakan kartpostallık manzaralar sunuyor.

GELİP GÖRMEK LAZIM

Şehrin gürültüsünden kaçarak Işık Dağı’na gelen Serkan Çetin, bölgenin eşsiz atmosferini şu sözlerle anlattı:

“Malum okullar da tatil, bu sebepten dolayı bir kaçalım dedik. Ben de Kızılcahamamlıyım. Ben buraya yaz aylarında da geliyorum. Yaz aylarında çevreyi çok kirli bırakıyorlar. Her taraf çöp oluyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Ben yeri geliyor burada çöp topluyorum ve konteynerlere atıyorum. Bu kar örtüsünde görünmüyor ama yazın bu durum çok oluyor. Işık Dağı Ankara'ya çok yakın, çok güzel bir yer. Kesinlikle gelip görmeleri lazım. Uludağ yerine Işık Dağı'nı görmeleri lazım. Anlatmayla olmaz, gelip görecekler, mükemmel bir yer”