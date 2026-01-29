DMO’dan tıbbi malzeme alım iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberle kurumun itibarının hedef alındığı savunuldu. Açıklamada, iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulanarak haberi hazırlayan muhabirin, doğru bilgi almak için kuruma başvurmadığı ifade edildi. DMO, Sağlık Market sistemi ve yürütülen tıbbi malzeme alımlarında kalite ve hasta güvenliğinin esas alındığını kaydetti.

EN DÜŞÜK FİYAT TEK KRİTER DEĞİL

Açıklamada, tıbbi malzeme temininde e-ihale, hasta başı alım, katalog alımı, çerçeve anlaşma ve teknik yeterlilik esaslı değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı belirtilerek, "Bu yöntemlerin hiçbirinde en düşük fiyat tek başına belirleyici değildir. Asıl hedef, hasta güvenliği ve klinik etkinliği en üst düzeyde olan ürünlerin temin edilmesidir." denildi.

ÜRÜNLER UZMANLARCA ÇOK AŞAMALI İNCELENİYOR

Sağlık Market sistemine kaydedilen tüm ürünlerin, Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerde görev yapan alanında uzman hekim ve akademisyenler tarafından teknik, klinik ve kalite kriterleri açısından ayrıntılı şekilde değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada, bu aşamalardan onay almayan hiçbir ürünün sisteme dahil edilmediği vurgulandı.

"UYGUNLUK ALMAYAN ÜRÜNLER KULLANILMIYOR"

DMO, ürünlerin ihale sürecinden önce bilimsel ve teknik incelemelerden geçirildiğini, ilk muayene ve değerlendirme aşamasında uygunluk verilmeyen ürünlerin kesinlikle kabul edilmediğini açıkladı. İhale sonrası teslim edilen ürünlerin de muayene ve kabul süreçlerinden geçtikten sonra sağlık tesislerine sunulduğu belirtildi.

MUAYENE KABUL ORANI YÜZDE 99,6

Açıklamada, Sağlık Market sistemi kapsamında temin edilen ürünlerde muayene ve kabul oranının yüzde 99,6 seviyesine ulaştığına dikkat çekildi. Tıbbi ürünlere bağlı olumsuz olay bildirimlerinde ise önemli düşüşler yaşandığı ifade edilerek, bu verilerin hasta güvenliğinin güçlendirildiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

"KALİTEYİ ESAS ALAN ŞEFFAF SİSTEM"

Haberde yer alan “kalitenin göz ardı edildiği” ve “uygunsuz ürünlerin hastanelere gönderildiği” yönündeki iddiaların somut verilere dayanmadığı belirtilen açıklamada, tıbbi malzeme tedarik süreçlerinin bilimsel, şeffaf ve denetlenebilir bir sistemle yürütüldüğü vurgulandı.

DMO, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi çağrısında bulunurken, yanıltıcı yayın ve paylaşımlar hakkında hukuki hakların kullanılacağını da duyurdu.