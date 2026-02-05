Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

- Kayseri - Malatya yolunda meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı.
- Kazada Kadir Y. hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Saat gece 23.00 sıralarında Kayseri - Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 YARALI
Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.