Abone ol: Google News

Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri - Malatya yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 01:51
Kayseri’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
  • Kayseri - Malatya yolunda meydana gelen kazada bir otomobil şarampole yuvarlandı.
  • Kazada Kadir Y. hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saat gece 23.00 sıralarında Kayseri - Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 YARALI

Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1’i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İç Haber Haberleri