Adana’da fuhuş çetesi çökertildi

Adana'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, “fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak” suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği, 14 zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Yaklaşık 3 ay yapılan takip sonucunda zanlılara, bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5’i kadın, 14 zanlıyı gözaltına aldı.

GECELİĞİ 4 BİN LİRA

Rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının, hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü.

Zanlı kadının, fuhşu kendi beğendiği şahıslarla yaptığı herkesle para karşılığı fuhuş yapmadığı, gece için 4 bin lira aldığı iddia edildi.

Fuhuş şebekesinin parada anlaşamadığı vatandaşları ise darbettiği iddia edildi.

Zanlılar, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bazı zanlıların, virüsten korunmak için ağzını ve burnunu kapatan maskenin yanı sıra tanınmamak için gözünü kapatan ikinci maske taktığı görüldü.