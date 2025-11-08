Adana'da hırdavat dükkanında yangın

- Adana'da bir hırdavat dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı.
- İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Yangın, TOMA desteğiyle söndürülmeye çalışılırken, drone ile havadan görüntülendi.
Adana'da Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA İTFAİYE VE TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.
Bitişik iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken yangın, drone ile havadan görüntülendi.