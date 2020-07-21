Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki 6 iş yeri ile Sarıçam ilçesindeki bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İş yerleri ile otobüste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 1930 paket kaçak sigara, 1430 puro, 5 bin 411 cinsel uyarıcı ürün, 107 şişe içki ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.