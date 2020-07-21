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    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

    Polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
    • AA
    • 21.07.2020 - 10:36
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    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki 6 iş yeri ile Sarıçam ilçesindeki bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

    8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    İş yerleri ile otobüste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 1930 paket kaçak sigara, 1430 puro, 5 bin 411 cinsel uyarıcı ürün, 107 şişe içki ele geçirildi.

    Kaçak ürünlerle ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #1

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #2

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #3

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #4

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #5

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #6

    Adana'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı #7

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