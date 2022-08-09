Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle sulama kanalına giren 15 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine kanala giren gençleri gören polis ekipleri, çocukları polis aracıyla havuza götürdü.

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar Adana'da da etkili oldu.

Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye yaklaştı.

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar gündüz saatlerinde dışarı çıkmamak için gayret gösterirken, bölgedeki çocuklar ise serinlemek için kanala girmeyi tercih etti.

Son 3 ayda 15 kişi boğuldu

Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen son 3 ayda, kanala giren 15 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Buna rağmen kanala gençler kanala girmeye devam edince Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.





Polis aracına bindirerek havuza götürdüler

Kanala gelen polis ekipleri, çocukları sudan çıkardı ve ekip araçlarına bindirerek yakındaki havuza götürdü.

Havuza girerek serinleyen çocuklar ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Adana'da kanala giren çocuklar, polis ekiplerince havuza götürüldü VİDEO











"Polis ağabeylerimiz bizi uyardı"

İHA'nın aktarımına göre; havuza götürülen çocuklar, “Sulama kanalında yüzüyorduk. Polis ağabeylerimiz bizi uyardı, havuza getirdi. Herkesi bekleriz. Kimse kanalda yüzmesin, herkes havuza gelsin.” dedi.





