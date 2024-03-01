Adana'da karakola pompalı tüfekli saldırı! Saldırgan yakalandı Yüreğir ilçesinde bir kişinin Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Çirkin saldırının adresi Adana..

Geçtiğimiz günlerde merkez Yüreğir ilçesine 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği’nde meydana gelen olayda, maskeli bir şahıs, karakolun araçlar için kullanılan otomatik kapısı kapanırken içeri girdi.

Rastgele ateş edip kaçtı

Elindeki pompalı tüfekle havaya ve karakolun duvarlarına ateş eden saldırgan, karakoldaki polislerin de karşılık vermesi üzerine kaçarak uzaklaştı.

Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saldırgan tutuklandı

Ekiplerin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu saldırgan, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, saldırıda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)