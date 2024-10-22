Adana'da karısını ve kayınbabasını vurdu: Kaçarken yakalandı

İHA

Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde, İzzettin T. (24), eşi Ayşegül T. (24) ile anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi.

İzzettin T. eşiyle görüşmek istedi ancak kayınbabası Salih K. (50) izin vermedi.

PUSUYA YATIP ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine İzzettin T., pusuya yatarak karısının dışarı çıkmasını bekledi. Karısı Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K. evden çıkıp otomobile bindiği sırada İzzettin T. tabanca ile ateş açmaya başladı. Salih K. çenesinden ve kolundan, kızı Ayşegül T. ise ayağından yaralandı.

Yaralı halde arabaya binen baba ve kızı polis merkezinin önüne kaçtı. Polislerin durumu fark etmesi üzerine hemen 112 acil ekiplerine durum bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve kızını Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SİLAH ZORUYLA MOTOSİKLET GASP ETTİ, POLİSTEN KAÇAMADI

Olayın şüphelisi İzzettin T., Muhammet G.’nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etti. İzzettin T., gasp ettiği motosiklet ile kaçtığı sırada polis tarafından kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Suç aletiyle yakalanan şüpheli Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.