Kar gitti, don bitti; Sıra onda! Başta İstanbul'u etkileyecek...

- Türkiye'de soğuk ve karlı hava yerini sıcaklık artışına bırakacak.
- Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerine çıkması bekleniyor.
- Büyükşehirlerde sıcaklıklar 6 ila 10 derece artacak.
Türkiye, etkili olan soğuk hava ve kar yağışını geri bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğün tarafından yapılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, yurt genelinde bir süredir düşük seyreden hava sıcaklıklarında değişim bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, halen mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde artışa geçecek.
Sıcaklıkların, yarından itibaren kademeli olarak, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde hissedilir derecede artarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkacağı öngörülüyor.
ISINIYORUZ
Hafta başına kadar etkisini sürdüren soğuk havanın, yerini daha ılıman bir hava kütlesine bırakması beklenirken; özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.