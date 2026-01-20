Emeklilerin gözü bu rakamda: 2026 Bayram ikramiyesi zammı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayına bir ay kala emeklilerin gündeminde bayram ikramiyeleri yeniden ilk sıraya yükseldi.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan ödemeler emekliler tarafından merak ediliyor.

Maaş düzenlemelerinin ardından bayram ikramiyelerine de ne kadar zam yapılacağı takip ediliyor.

Bayram ikramiyesi ödeme takvimi ve olası yeni rakamlar için gözler yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığında belirlenmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Ekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve bütçe dengeleri dikkate alınarak yapılacak düzenlemenin, önümüzdeki süreçte resmi açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan ayının 19 Şubat’ta başlaması, Ramazan Bayramı’nın ise 20 Mart Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle ikramiye ödemelerinin mart ayı ortasında yapılması öngörülüyor.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ilk bayram ikramiyesinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda, ödemelerin 9–14 Mart tarihleri arasında banka ve PTT hesaplarına aktarılması ihtimali öne çıkıyor.