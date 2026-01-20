BİLSEM sınavı ne zaman? 2026 BİLSEM sınav tarihi ve başvuru takvimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı, öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı BİLSEM sınav süreci, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılanırken, başvuru ve sınav takvimine ilişkin sorular art arda gelmeye başladı.

Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirilmesini sağlayan BİLSEM uygulaması kapsamında, adayların hangi tarihler arasında başvuru yapacağı, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor.

Peki, BİLSEM takvimi açıklandı mı? 2026 BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği süreç doğrultusunda, 2025–2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak aday gösterme, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme aşamalarına ilişkin tüm tarihler açıklandı.

BİLSEM 2026 TAKVİMİ

21–27 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri tarafından Gözlem Formları doldurulacak.

28 Kasım – 8 Aralık 2025: Ön değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.

9 Aralık 2025: Ön değerlendirmeye girecek öğrencilerin giriş belgeleri yayımlanacak.

15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026: Ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

27 Şubat 2026: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI TAKVİMİ

Bireysel değerlendirme süreci ise şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme giriş belgeleri e-Okul üzerinden yayımlanacak.

6 Nisan – 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Bu aşamada öğrenciler, yetenek alanlarına göre daha detaylı değerlendirmeye tabi tutulacak.

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ

3 Temmuz 2026: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

27 Temmuz – 28 Ağustos 2026: BİLSEM kayıt işlemleri yapılacak.

BİLSEM sürecine ilişkin tüm aşamalar ve resmi duyurular, Milli Eğitim Bakanlığı ve e-Okul sistemi üzerinden takip edilebilecek.