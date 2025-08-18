Abone ol: Google News

Adana'da kırmızı ışıkta kapkaç kamerada

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste yolcu olarak araca binen genç, kırmızı ışıkta durdukları sırada paraları alıp kaçtı.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 18:18
Adana'da ilginç hırsızlık..

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki bir yolcu, şoförün dalgınlığından faydalanıp, konsoldaki bir miktar parayı alıp, kaçmak istedi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücü olayı fark edince şüpheliyi tutmak istedi, ancak başarılı olamadı. Sürücünün elinden kurtulan şüpheli, araçtan inerek kayıplara karıştı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

