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Adana'da komşular birbirine bıçak ve taşla saldırdı

Adana'da komşular birbirine bıçak ve taşla saldırdı Çukurova ilçesinde iki komşusunun kavgasında biri bıçak çekti, diğeri ise yol kenarındaki kaldırım taşını kucaklayıp fırlatmaya çalıştı. Diğer komşular araya girerken, yaşanan cep telefonuyla kayda alındı.