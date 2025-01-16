DHA
Adana'da korkutan anlar..
Saat 15.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan iki komşu, bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tarafların birbirlerine küfretmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklaşan komşulardan biri cebinden çıkardığı bıçağı defalarca savurdu.
ÇEVREDEKİLER AYIRDI
Çevredekilerin araya girmesiyle diğeri bıçak darbelerinin hedefi olmaktan kurtuldu. Bıçaklı kişiyi diğer komşuları apartman girişine götürüp sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada diğer kişi de yol kenarındaki kaldırım taşını kucaklayıp fırlatmaya çalıştı.
KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Komşuların araya girmesiyle taraflar bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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